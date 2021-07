Política em Destaque

SEMINÁRIO

O secretário de Fazenda de Maringá, Orlando Chiqueto, vai participar do Seminário Metropolitano para incremento das receitas municipais, que acontecerá no dia 13 de agosto. O evento é dirigido a secretários de Fazenda e contadores de prefeituras da macrorregião. O seminário, no Auditório Hélio Moreira a partir das 9h, é promovido pela secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais em parceria com AMUSEP.

EXCELENTE

Imprensa toda teve um trabalho incansável e brilhante no caso das pessoas desaparecidas no Rio Ivai durante toda semana, mas um destaque especial para o Repórter do Vale, Wellyngton Jhonis Valentim.

HANDEBOL

Pela primeira vez na história do esporte daquele município, a vizinha Sarandi vai disputar a Liga Nacional de Handebol. Atletas do até então tradicional handebol local estão trocando Maringá por Sarandi. O técnico da equipe será Valmir Fassina, ex-secretário de Esportes e Lazer da primeira gestão Ulisses Maia.

DESTAQUE

A Ouvidoria-Geral da Prefeitura de Maringá aderiu à Rede Nacional de Ouvidorias, que tem a finalidade de integrar ações de simplificação desenvolvidas pelas ouvidorias dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. É também um fórum de integração em busca da consolidação de uma agenda nacional de ouvidoria pública e participação social e para a garantia dos direitos dos usuários de serviços públicos.

DE CASA NOVA

O economista Pablo Spyer, ex-sócio da EQI Investimentos e diretor da Mirae Asset, está de casa nova. Recentemente virou sócio da XP Investimentos, após convite do fundador Guilherme Benchimol e já participa da agenda da companhia. Famoso pelos vídeos diários sobre finanças e investimentos nas redes sociais, Spyer é uma grande aposta do grupo, que comemorou a marca de R$817 bilhões sob custódia. Conhecido pela simpatia e o bordão “vai tourinho”, acompanho todos os dias o perfil @pablospyer – e desejo muito sucesso!

JULHO VERMELHO

Pessoas com idades entre 16 e 69 podem realizar doações de sangue. Homens até quatro vezes ao ano, enquanto que as mulheres até três vezes. Mas apesar de todos esses potenciais doadores, os estoques dos bancos de sangue seguem em baixa, principalmente pelo receio das pessoas em fazer a doação durante a pandemia. Julho é o mês de conscientização e incentivo à doação de sangue, conforme a lei 20292/2020

BARBOSA FERRAZ

De acordo com divulgação do vereador Fabrício de Sá (Republicanos), ele deverá reiniciar dia 9 de agosto o projeto de gabinete itinerante, que é visitar distritos e bairros da cidade para conversar com a população e registrar as demandas, entregando ao prefeito Edenilson Aparecido Miliossi (Cidadania), requerendo atendimento de urgência em casos de maior necessidade.

NORTE PIONEIRO

Equipe da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) estiveram na quarta-feira (21) vistoriando as obras de dois novos conjuntos em construção pelo Governo do Estado no Norte Pioneiro. São 47 novas moradias em Figueira e 74 em Curiúva, que recebem investimentos de R$ 9,5 milhões do programa Casa Fácil Paraná. Os empreendimentos serão destinados a famílias com renda mensal de um a seis salários mínimos e que não possuem casa própria. As vantagens do programa incluem a isenção de entrada, juros menores que os de mercado e financiamento em até 30 anos diretamente com a Cohapar.

ANIVERSÁRIO

Cidade de Flórida, muito bem administrada pelo prefeito Emerson Sette e seu vice Junior Leoni, unido aos vereadores, receberam um vídeo do Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Ademar Traiano, parabenizando o município pelos seus 61 anos completados no dia de ontem (25). Traiano vem destinando muitos recursos ao município e por isso representa ele na ALEP.

DESTAQUE

Depois da reportagem da Globo News, que fez de Maringá referência nacional na causa animal, várias cidades da região estão interessadas nas ações e conquistas da gestão do prefeito Ulisses Maia, na luta pelos animais. Os representantes dos municípios de Jandaia do Sul e Presidente Castelo Branco, estiveram em Maringá, para acompanhar mais esse case de sucesso da prefeitura de Maringá.

DIFERENCIADO

Renomado professor maringaense de educação física, Fernando Caetano “Garça” foi até o Rio de Janeiro para tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19 e já aproveitou para jogar um futevôlei na Barra da Tijuca.

VOLTANDO

As aulas presenciais na rede municipal de educação da Prefeitura de Maringá retornam no próximo dia 28 em formato escalonado. A volta foi oficializada por meio de decreto publicado na última quinta-feira. As unidades escolares foram preparadas para receber os alunos de acordo com os protocolos de prevenção ao coronavírus que devem ser seguidos pelos pais, professores e alunos. As aulas retornarão também nas escolas onde o município tem vagas compradas para crianças de 0 a 3 anos.

ELEIÇÕES 2022

O MDB do Paraná vai eleger a nova direção estadual do partido no próximo dia 31, com uma disputa entre o grupo do ex-governador Requião e deputados da legenda sobre os rumos da sigla nas eleições de 2022. Enquanto Requião quer retomar o controle do MDB para emplacar uma nova candidatura Palácio Iguaçu, parlamentares pretendem manter o comando da sigla para apoiarem a reeleição do governador Ratinho Júnior (PSD). O MDB paranaense está sob intervenção da direção nacional desde fevereiro, quando o deputado estadual Anibelli foi substituído por uma comissão provisória formada por deputados federais e estaduais, parte deles alinhados a Ratinho Jr. Anibelli havia substituído o ex-deputado federal João Arruda, que deixou a presidência do MDB em 2020 para disputar a prefeitura de Curitiba.

ÚLTIMA

Nesta segunda (26) o Timão tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cuiabá às 20h00 na Arena Pantanal. Depois da chegada de Renato Augusto e Giuliano que ainda não poderão fazer sua estreia o clima melhorou e o palpite para o jogo de hoje será vitória alvinegra por 2×0.