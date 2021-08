Política em Destaque

AGENDA

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, cumpriu agenda propositiva na região, na tarde de sexta-feira, 6, passando por Londrina e Apucarana. Na pauta, foram tratados entre chefes do Executivo possíveis avanços com fortalecimento de projetos de aceleração do desenvolvimento regional. Um destes projetos que busca fortalecer uma grande quantidade de municípios no interior do Estado é o Plano da Metrópole Paraná Norte, publicação do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, financiado pelo Banco Mundial.

HOMENAGEM

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Estadual de Londrina comemorou 50 anos no dia 1º de agosto e, em reconhecimento ao importante trabalho na saúde pública do Paraná, a Assembleia Legislativa aprovou Voto de Congratulações e diploma de Menção Honrosa à instituição.

SEGURANÇA

Os prefeitos do Noroeste do Paraná e representantes locais, que compõem o Consórcio Intermunicipal da Apa Federal do Noroeste do Paraná (Comafen) participaram na semana passada da Assembleia Geral de Prefeitos, no município de Loanda. O objetivo do encontro foi discutir melhorias na área da Segurança Pública. O secretário da Segurança Pública do Paraná, Romulo Marinho Soares, participou do encontro. Ele ouviu as demandas das 12 prefeituras que compõem o Comafen para alinhamento de estratégias que possam colaborar tanto com a estrutura quanto com a sensação de Segurança para os moradores da região.

PONTE

A Câmara dos Deputados aprovou no início da noite desta quarta-feira (4) o regime de urgência para o Projeto de Lei 1984/21, do deputado Roman (Patriota-PR), que denomina “Ponte Jaime Lerner” a nova ponte de integração Brasil-Paraguai, que está em fase de construção. Arquiteto e urbanista, Jaime Lerner foi governador do Paraná por duas vezes e prefeito de Curitiba por três vezes. Ele morreu aos 83 anos, no último dia 27 de maio.

VOLTOU

O médico ginecologista e obstetra, Dr. Saul Sachetti, voltou a atender os pacientes do município de Engenheiro Beltrão, foi o que anunciou o prefeito Júnior Garbin (PSL). Segundo informou o prefeito, o especialista, que é nascido no município, estava afastado do município há cerca de 12 anos. Garbim disse ainda que o médico retornou ao município a seu pedido e que aceitou trabalhar na secretaria municipal de saúde, atendendo os pacientes do município todas as quartas. O médico que foi vereador por dois mandatos no município e também vice-prefeito, além de vereador por um mandato em Campo Mourão, estava afastado de Engenheiro Beltrão e existe informações que por divergências políticas com gestões anteriores, Garbim disse que isso está superado.

FEDERAL

O deputado estadual petista, Tadeu Veneri decidiu se afastar da Assembleia Legislativa do Paraná a partir de 2023, segundo Blog do Tupa. Veneri pretende aproveitar uma possível onda “Lula” e vai tentar um upgrade político à Câmara Federal, em dois de outubro de 2022, e se perder pode voltar a disputar a Prefeitura de Curitiba, em 2024, ou até mesmo uma cadeira na Câmara Municipal. O parlamentar tem um eleitorado cativo na esquerda e é um dos deputados estaduais da bancada de oposição ao governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) na Alep.

CATEDRAL

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia (PDT), anunciou que a Prefeitura de Maringá prepara uma série de festividades para comemorar os 50 anos da Catedral de Maringá, no dia 10 de maio de 2022, um dos principais pontos turísticos da cidade canção, e incentivar o turismo religioso na cidade. “Estima-se que 3 milhões de pessoas passem pelo Paraná em uma rota turística cujos destinos são Santa Catarina e Paraguai. A ideia é que os turistas passem por Maringá e permaneçam pelo menos um dia aqui. Mas precisamos oferecer condições adequadas para que o turismo se torne mais aquecido, e tudo isso certamente passa pela Catedral, ponto para a rota da fé e para quem aprecia visitar belos monumentos”, afirmou secretario Marcos Cordiolli.

CASA POPULAR

O aluguel e as condições precárias não são mais motivos de preocupação para 30 famílias de São João do Triunfo que receberam na quinta-feira (5) as chaves da casa própria. A partir de agora, elas são as proprietárias das moradias do Residencial José Euclides dos Santos Neto, um empreendimento do Governo do Estado que recebeu R$ 2,5 milhões de investimento do programa Casa Fácil Paraná. As moradias são financiadas pela Cohapar com condições facilitadas de pagamento para famílias com renda mensal de até seis salários mínimos. “Estas famílias vão financiar 100% do valor da casa, sem necessidade de pagamento de entrada, com juros reduzidos de aproximadamente 4% ao ano, cujo financiamento poderá ser quitado em até 30 anos”, explica o diretor de Programas e Projetos da companhia, Luís Werlang.

MASCOTE

O Samurai Black é a mascote do Aruko Sports Brasil, que disputará o Campeonato Paranaense da Terceira Divisão a partir de outubro em Maringá. O time está no Grupo A, junto com Arapongas, Cambé, Laranja Mecânica, Portuguesa Londrinense e Rolândia. Os clubes se enfrentam em turno e returno. O Aruko, que tem parceria com o Instituto Alex Santos, filiou-se em dezembro passado à Federação Paranaense de Futebol.

APOSTA

Controladora de grandes universidades, a Anima Educação investirá R$800 milhões em residenciais estudantis. O grupo aposta na forte retormada do ensino presencial. A instituição informou parceria com a Uliving, startup especialista em moradias estudantis. A Anima é a quarta maior organização educacional do país, listada na bolsa de valores de São Paulo. Contém 330 mil estudantes espalhados por 18 instituições de ensino superior, com marcas como Unicuritiba, Anhembi Morumbi e São Judas.

CATRACA LIVRE

A partir de dezembro, não haverá cobrança de pedágio nas rodovias do Paraná. Com o vencimento dos contratos de concessão em vigor em 27 de novembro, as cancelas devem ser abertas e a manutenção das estradas deve retornar aos governos estadual e federal. A afirmação é do secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

CHEGOU CHEGANDO

Está chamando muito a atenção os painéis de outdoors colados em Maringá com a frase “ Maringá tem traíra? ”. Restaurante Armazém de Cascavel que em breve estará funcionando em Maringá e tem como prato principal o peixe traíra foi o responsável por esta campanha.

MAIS RECURSOS

Prefeita de Santo Inacio, Dra Geny Violatto, embarcou para Brasília na tarde de domingo e cumpre agenda durante a semana na capital federal. Estará visitando os deputados que representam o município e reuniões importantes nos ministérios em busca de investimentos para o seu município.

AMBULANCIA

Ourizona está na lista dos municípios do Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Ademar Traiano para aquisição de uma nova ambulância. O pedido foi feito pelos vereadores Eduardo Baptista, Rosa Meire e Osvaldo Miriane e prontamente atendido pelo parlamentar.

PARCERIA

A empresa GT Foods na última semana entregou nas mãos do prefeito, Agnaldo Trevisam de São Manoel, o projeto que visa a implantação de rodovia que vai ligar o município a PR 492 próximo a ponte do Rio Ivaí já na divisa com Paraiso do Norte. Projeto custou aproximadamente 400 mil reais e em breve será entregue em mãos para o Governador Ratinho Junior. A obra terá um custo aproximado de 36 milhões de reais.

ÚLTIMA

Os recordes de ouro e de medalhas levaram o Brasil ao 12º lugar no quadro de classificação das Olimpíadas de 2020, a melhor posição da história, uma acima do 13º conquistado no Rio, em 2016. Em Tóquio, a delegação brasileira igualou a marca recorde de sete ouros – a mesma de cinco anos atrás – e conquistou seis pratas e oito bronzes. O total de 21 medalhas em uma só edição também é um recorde entre as participações brasileiras em Olimpíadas.