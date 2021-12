Política em Destaque

NATAL

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura, está apoiando o Auto de Natal encenado pela Associação Lírus. As apresentações serão realizadas gratuitamente às 20h, de 20 a 22 de dezembro na Praça da Catedral. Desde 2013, o Auto de Natal, em conjunto com o presépio gigante, se tornou tradição na cidade. O diácono Anselmo Frugério destaca que neste período houve muito aprimoramento no cenário e no presépio. “Agora temos figuras com mais de quatro metros de altura”, cita, lembrando que também houve evolução na direção do projeto entre outras ações”.

SÓ EM 2022

A Assembleia Legislativa do Paraná encerrou nesta quarta-feira (15) seu último dia de votações em Plenário em 2021 aprovando a proposta do Poder Executivo que institui o reajuste do piso salarial dos professores do Estado. O projeto de lei complementar 12/2021 foi aprovado em segunda e terceira votações, e em redação final em três sessões plenárias, sendo uma ordinária e outras duas extraordinárias. Com o término do período legislativo, os trabalhos em plenário na Assembleia Legislativa do Paraná serão retomados em 2 de fevereiro de 2022.

FRENTE PARLAMENTAR

O 1º Encontro de Prefeitas, Vice-Prefeitas e Vereadoras da Amusep e a criação da Frente Parlamentar Regional Feminina criaram um marco histórico da gestão do prefeito de Maringá, Ulisses Maia, que participou da cerimônia ao lado da secretária de Políticas Públicas Para Mulheres, Terezinha Pereira, na tarde de quarta-feira, 15. O encontro ocorreu no auditório Hélio Moreira com a presença da vereadora Ana Lúcia Rodrigues, do secretário de Assuntos Metropolitano e Regionais, Fausto Herradon, e de lideranças femininas da região. “Hoje damos mais um passo importante para a participação e consolidação da presença da mulher no lugar público. É um evento histórico. Todas que ocupam os cargos públicos têm a sua competência. Nosso objetivo é fortalecer o protagonismo feminino”, afirmou Ulisses Maia.

COMIDA BOA

O Governo do Estado começou a distribuir, os cartões do programa Comida Boa para as prefeituras dos 399 municípios do Estado. Eles serão entregues a cerca de 90 mil famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e serão carregados com 80 reais todos os meses, para a compra de itens de necessidades básicas. Podem receber o valor as famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal per capita entre 100 e 200 reais, ou extrema pobreza, com renda de até 100 reais, desde que não sejam beneficiárias do programa de transferência de renda federal Auxílio Brasil.

VICE DE LULA?

O ex-governador Geraldo Alckmin entregou sua carta de desfiliação ao diretório municipal do PSDB nesta semana. Ele ajudou a fundar o partido e era um de seus principais quadros, após 33 anos no ninho tucano. Alckmin dá, assim, mais um passo para definir seu futuro político. As negociações caminham para que ele seja candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto, nas eleições de 2022.

R$5.969,17

É o valor mensal recomendado para que uma família de 4 pessoas (dois adultos e duas crianças) tenham condições de alimentar-se conforme o preço médio da cesta básica de alimentos, definida através de 17 itens: carne, arroz, feijão, óleo vegetal entre outros. A pesquisa é realizada todos os meses pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O que me chama atenção é que o salário mínimo atual é R$1.100,00.

BOA ENTREVISTA



Do Pré-candidato a deputado federal (PODEMOS) Deltan Dallagnoll no PAN NEWS MARINGÁ. Objetivo nas respostas, determinado, mostrou muito equilíbrio em seus posicionamentos e aparece como mais uma opção.

PRESTIGIANDO

Em cerimônia realizada na manhã de quarta-feira, o tenente-coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida assumiu o comando do 11° Batalhão de Polícia Militar, de Campo Mourão, no lugar do tenente-coronel Cleverson Vidal Veiga, que no próximo dia 22 passa a fazer parte da reserva remunerada. A solenidade contou com a presença de familiares dos dois comandantes, autoridades civis, militares, judiciárias e eclesiásticas. Entre as autoridades que estavam no evento, marcaram presença uma comitiva de Engenheiro Beltrão, com o prefeito Júnior Garbim (PSL), o juiz de Direito, Dr. Silvio Hideki Yamaguchi; o delegado Wagner Quintão; o investigador Daniel Vonski, o sargento Edwin Sontag; o presidente da Câmara, Roberto, o Japa Gás (PSL); e vereadores Valdir Americano (MDB), que é cabo da PM da reserva; Josué Grecco (Cidadania), Gustavo Veterinário (PSL) e Fernando Pereca (PSD).

PAPAI NOEL

O jornalista Wellyngton Jhonis, esteve nesta semana, percorrendo o comércio na área central de Borrazópolis, ao lado do Papai Noel, registrando fotos e entregando balas para as crianças. “Fomos levar um pouquinho de alegria e emoção a esses guerreiros e guerreiras que com a força do seu trabalho, ajudam a impulsionar a nossa economia. Quero agradecer a todos pela calorosa receptividade e que Deus abençoe a todos!” destacou o comunicador que vem sendo convidado por diversos partidos para disputar eleição para deputado federal em 2022.

CAMPINHO DELAS

O prefeito Ulisses Maia sancionou simbolicamente a lei municipal 11.376/2021 que garante às mulheres a preferência no uso das quadras dos complexos esportivos Meu Campinho todas as quartas-feiras. Ulisses Maia e a autora da lei, a vereadora Ana Lúcia, deram o pontapé inicial do primeiro jogo, que aconteceu no Meu Campinho Cidade Monções reunindo aproximadamente 25 jogadoras.

ENTREGUE

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, e o secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, fizeram a inauguração oficial do Parque Linear Gralha Azul, que fica localizado no Conjunto Residencial Ney Braga. O parque urbano oferece um complexo de bem-estar, convivência e prática esportiva para qualquer público de idade. No local há brinquedos, academia da terceira idade, garrafão de basquete, quadra de vôlei de areia e um campo de futebol suíço.

CAMPANHA

Faltando três meses para os partidos definirem se vão fazer federações partidárias para as eleições de dois de outubro de 2022, o governador de São Paulo João Doria (PSDB) recebeu a senadora Simone Tebet (MDB), acompanhada pelo presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi. No encontro participaram também o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, o vice governador de São Paulo, Rodrigo Garcia e o secretário de governo em Brasília, Antônio Imbassahy. O governador de São Paulo e a senadora Simone Tebet firmaram um entendimento de que estão no mesmo campo democrático liberal social na formulação de uma proposta para o Brasil e os brasileiros. A prioridade na discussão de ambos foi um programa econômico que possa resgatar o país para o crescimento, a redução a pobreza e a geração de empregos.

AGORA VAI

Uma das obras mais esperadas do Norte paranaense saiu do papel: a duplicação da PR-445. O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou na quinta-feira (16) a autorização para o contrato da duplicação do trecho da rodovia que vai de Mauá da Serra ao distrito de Lerroville, em Londrina. A assinatura foi realizada durante evento em Tamarana, uma das cidades que será diretamente favorecida pela obra.

VAI DISPUTAR

Em São João do Ivai o clima para eleições municipais em 2024 já começou esquentar os bastidores. O ex-prefeito, Fabio Hidek já vem dizendo que vai disputar a eleição e provavelmente contra a atual prefeita, Carla Emerenciano. Lembrando que eles fazem parte de um mesmo grupo politico, vamos aguardar o desfecho final.

ÚLTIMA

A LNF tem um novo nome no rol dos campeões. Ao derrotar novamente o Magnus, desta vez por 6 a 0 no jogo de volta da final, o Cascavel conquistou o inédito título para o clube. Depois de longa espera e expectativa com o desempenho do time ao longo da temporada, enfim a fanática torcida paranaense pôde, dentro de casa, soltar o grito de campeão entalado na garganta. Roni voltou a marcar e se sagrou artilheiro da LNF 2021 com 19 gols. De quebra vai levar para casa também o troféu de craque da competição.