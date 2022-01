Política em Destaque

URGÊNCIA

O Banco de Sangue do Hospital do Câncer de Maringá tem uma alta demanda. Além dos pacientes que precisam de sangue regularmente, o local também abastece pronto socorro de hospitais. Segundo o enfermeiro do Banco de Sangue Maringá, Roni Bertoletti, o estoque de sangue está quase zerado e os tipos O+ e O- já estão em falta. O Banco de Sangue do Hospital do Câncer de Maringá atende de segunda a sexta das 7h30 às 17h. E aos sábados das 7h30 às 11h. O agendamento pode ser feito pelo whatsapp 3013-8888.

VAI CONTINUAR

A segunda temporada da famosa série sul-coreana ‘ROUND 6’ foi confirmada pela Netflix. Durante a coletiva sobre o balanço do 4o trimestre, o CEO Ted Sarandos apresentou spoiler e garantiu a continuidade do projeto. Round 6 é o maior sucesso de audiência da plataforma, com mais de 140 milhões de espectadores. A notícia agradou a legião de fãs em todo planeta.

LIVROS

A Prefeitura de Maringá registrou mais de 15 mil empréstimos de livros nas seis bibliotecas municipais (cinco espalhadas pela cidade e uma no distrito de Iguatemi). Entre os títulos mais procurados por jovens e adultos estão os livros “Quarto de despejo”, da escritora Carolina Maria de Jesus, “Mulheres que correm com os lobos”, da escritora Clarissa Estés, e o livro “Torto arado”, do escritor Itamar Vieira Júnior. Na categoria juvenil, o livro mais procurado para empréstimos foi “A rainha vermelha”, da escritora Victoria Aveyard.

NOVO INDICADOR

O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), principal indicador para medir a variação dos preços dos aluguéis, muito em breve poderá ser substituído. A falta de capacidade de refletir o mercado imobiliário de maneira precisa levou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) desenvolver um novo projeto: o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR). Segundo Paulo Picchetti, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV), o novo índice acompanhará cerca de 10.000 contratos de locação de imóveis em quatro das maiores capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

GRÁTIS

A partir de fevereiro, a Prefeitura de Maringá, por meio da secretaria de Cultura, vai oferecer atividades culturais gratuitas no espaço CEU das Artes (Centro das Artes e dos Esportes Unificado) em Iguatemi. Serão apresentações, oficinas, debates, seminários e aulas que acontecerão ao longo do ano. As aulas oferecidas serão de teatro, dança e circo para crianças e adolescentes, no período vespertino. À noite, a partir do dia 3 de fevereiro, começam as apresentações que ocorrerão semanalmente até o mês de maio. Seminários e debates, também no período noturno, começam no dia 8 de fevereiro e ajudaram na formação artística e cultural da população. Para inscrições e mais informações: (44) 3026-4614

HÍBRIDO

As sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Paraná serão retomadas na próxima quarta-feira, dia 02 de fevereiro, a partir das 14h30, conforme prevê o Regimento Interno, com a instalação dos trabalhos da quarta Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Os debates e as votações dos projetos continuarão sendo realizados por meio do Sistema de Deliberação Misto, seguindo o protocolo adotado para minimizar os riscos de contaminação pelo coronavírus.

RECUPERAÇÃO

As obras de restauração, implantação e pavimentação da BR-487, mais conhecida como Estrada Boiadeira, no Noroeste do Estado, estão a pleno vapor. Uma das intervenções mais emblemáticas em andamento no Paraná, ela é fruto de um convênio entre o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), e a Itaipu Binacional. Serão 46,91 quilômetros de implantação de asfalto no total, com início na divisa com o Mato Grosso do Sul, no distrito de Porto Camargo, em Icaraíma, até Umuarama, com dois contornos (Santa Eliza e Icaraíma) e obras de arte especiais, com investimento total de R$ 232,8 milhões.

DESTAQUE

Dr Welington, vereador no município de Barbosa Ferraz, vem fazendo um excelente trabalho na câmara municipal e com isso já vem sendo apontado como um forte pré-candidato a prefeito em 2024.

AUDIÊNCIA

De segunda a sexta das 18:00 as 19:00 horas pela Pinga Fogo FM (Transamérica ) tem o Programa Papo de Craque . Tudo sobre o esporte de Maringá e do Brasil no Comando do Ananias Rodrigues .. E em Fevereiro, dia 07 vem Aí PINGA FOGO FM 91.5 . A RÁDIO QUE OUVE VOCÊ .

MAIS RECURSOS

Ademar Traiano, Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná deixou mais uma vez evidenciado seu compromisso com a população de Engenheiro Beltrão e o prefeito Garbin Junior e anunciou o envio de um novo Rolo Compactador e um novo caminhão basculante. O valor dos dois maquinários somados ultrapassa R$ 1 milhão e serão utilizados nos serviços da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Somente no ano de 2021, ele já havia destinado mais de R$ 6 milhões em recursos para Engenheiro Beltrão. Agradecimento também ao nosso governador Ratinho Junior.

MDB COM RATINHO JUNIOR

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu com a Executiva Estadual do MDB e demais lideranças do partido, para um diálogo a respeito do futuro do Paraná. Durante o encontro, as lideranças do MDB foram convidadas pelo governador na condução política do Estado. Participaram também da reunião o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; o secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega; o secretário de Agricultura, Norberto Ortigara; e o secretário do Desenvolvimento Urbano, Augustinho Zucchi.

PODEMOS

O senador Alvaro Dias foi eleito presidente estadual do Podemos. Ele assume o lugar do ex-deputado Cesar Silvestri, que deixou a legenda para se filiar ao PSDB. A reunião que definiu seu nome teve a presença da presidente nacional do partido, Renata Abreu, do ex-ministro Sergio Moro, pré-candidato a presidente da República, e dos senadores Oriovisto Guimarães e Flávio Arns.

ÚLTIMA

Sábado aconteceu o jogo entre o Maringá Futebol Clube e o Paraná Clube no Estádio Willie Davids com vitória do time da casa por 1 a 0. Esta foi a primeira vitória do Maringá FC no Paranaense, que agora tem uma vitória, uma derrota e um empate, somando 4 pontos.

Em todo o tempo o que se viu foi uma partida bem equilibrada. O Maringá atacou muito, mas também teve que se defender o tempo inteiro, pois o Paraná também foi altamente ofensivo e fez ataques muito perigosos.