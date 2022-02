Política em Destaque

MÁQUINAS NA PISTA

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, o de Iguaraçu, Eliseu Costa, e o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, assinaram na manhã de quinta (03) a ordem de serviço para duplicação de trecho da rodovia PR-317, entre Maringá e Iguaraçu. Solenidade aconteceu na margem da rodovia com participação de políticos da região e convidados. “Essa obra acontece pelo esforço de todos na nossa região”, ressaltou Ulisses Maia, pouco antes de assinar o documento. “O governador atende mais uma vez a região de Maringá, beneficiando a mobilidade, turismo, agricultura, logística e outros setores”.

RETORNO

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou na quarta-feira (02) a sessão de instalação da quarta Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Na solenidade, o governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, entregou ao presidente do Legislativo Estadual, deputado Ademar Traiano (PSDB), a mensagem e o plano de governo do Poder Executivo para este ano. No documento, o Governo expõe a situação econômica e financeira do Paraná e as ações a serem desenvolvidas ao longo do período, em cumprimento ao disposto no artigo 87, inciso X, da Constituição do Estado do Paraná.

MAIS JOVEM

Estudo coordenado pela Bolsa de Valores de São Paulo (B3), mostra que idade média dos investidores diminuiu quase 11 anos entre 2016 e 2021, abaixando a idade média de 48,7 para 37,9 anos.

METADE

A Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Estadual arrecadaram no mês de janeiro R$ 1,9 bilhão com os pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2,3 milhões de contribuintes – quitados à vista ou na primeira parcela. O número representa 50% da frota, estimada em 4,6 milhões de carros.

NOVO

O desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura assumiu a presidência do TRE-PR Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ), o desembargador Fernando Wolff Bodziak será o vice e corregedor durante o processo eleitoral deste ano.

PARCERIA

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Cooperativa Agropecuária e Industrial (Cocari), com sede em Mandaguari (Noroeste), firmaram convênio para estágio de alunos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. O termo foi assinado pelo vice-reitor Ricardo Dias Silva e o presidente da Cocari, Marcos Antonio Trintinalha, durante a abertura da Expo Cocari 2022. O termo, que prevê cooperação técnica de estágios, além de parcerias de estudos em Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC), ainda será submetido ao Conselho de Administração da Universidade.

PAVIMENTAÇÃO

Santa Cruz de Monte Castelo iniciou, na terça, 01, em parceria com o Cindepar, uma nova etapa de recape asfáltico em diversas ruas da cidade. Ao todo, serão 30 mil metros quadrados de recapes em mais de 30 trechos espalhados pelo município, com cerca de R$ 300 mil em recursos livres investidos. “Aqui, além de fazermos asfalto novo todo dia, nós cuidamos dos já existentes para mantê-lo sempre com boa qualidade”, afirma o prefeito Fran Boni.

MAIS PAVIMENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão iniciará a recuperação asfáltica da Rua Santa Catarina, no Bairro Vila Country. A via é o principal acesso ao parque industrial e está completamente deteriorada, prejudicando motoristas e pedestres. A recuperação da Rua Santa Catarina é uma reivindicação antiga dos moradores da via e também dos empresários, que tem enormes dificuldades para transitar e fazer a retirada da produção do local. A obra será executada com recursos próprios da prefeitura, com investimento na ordem de R$ 100 mil. A previsão é de que a melhoria tenha início ainda nesta semana. Esse é mais um compromisso assumido pela atual Gestão Municipal e que será cumprido com a população de Engenheiro Beltrão.

MUDANÇAS

O presidente Jair Bolsonaro durante visita a Rondônia, disse prever a troca de 11 dos 23 ministros que devem deixar o governo para disputar as eleições em outubro. Segundo ele, a dança das cadeiras será no fim de março. “Dia 31 de março, um grande dia, é um pacotão: 11 saem, 11 entram. Da minha parte, vocês só vão saber via ‘Diário Oficial da União‘”, disse.

EM QUEDA

Foi a taxa de abandono dos usuários do Facebook no último trimestre. O balanço, divulgado na última quarta-feira (2), revelou crescente desinteresse na rede social, abalou o mercado financeiro e desvalorizou as ações da companhia em -26%, conforme o resultado do pregão da última quinta (3), na Nasdaq (Bolsa da Tecnologia Americana). Seria o início do fim?

ExpoParanavai

Através de Nota Oficial postada em suas redes sociais, bem como em um vídeo gravado pelo presidente Mário Hélio Lourenço de Almeida Filho, a Sociedade Rural do Noroeste do Paraná (SRNP) anunciou neste sábado, (05) que a 50ª ExpoParanavaí foi adiada e será realizada de 27 de maio a 5 de junho. “Esta medida tem como principal objetivo proteger o sistema público de saúde, uma vez que as aglomerações no Parque Costa e Silva poderiam contribuir para a disseminação do coronavírus e proporcionalmente aumentar o número de internamentos”, diz a nota.

AMUSEP

A Prefeitura de Maringá cedeu o Auditório Hélio Moreira para a reunião mensal da Amusep, realizada na tarde de sexta-feira (4), quando foram discutidos assuntos relacionados a Maringá e toda a região do setentrião paranaense. Entre os itens da pauta, foram discutidos o percentual de reajuste do piso salarial dos professores da educação básica e a demanda pela elaboração de projetos pelos profissionais do Departamento de Arquitetura e Engenharia da entidade.

GOLPE POLÍTICO

Em seu discurso na tarde de sábado (05) durante entrega de recursos no distrito de Alto Porã em Ivaiporã o prefeito Carlos Gil lamentou a cassação da ex-vereadora Gertrudes Bernardy e diz que a cidade viveu um “golpe político”. Foi um discurso inflamado e muito aplaudido por todos e o prefeito falou com absoluta convicção que a justiça será feita em breve.

PENÚLTIMA

Marialva é o grande campeão amador 2021 da Liga Desportiva de Maringá. Na grande decisão na capital da uva fina a equipe da casa venceu pelo placar de 3×2 e levantou o caneco perante sua torcida que fez uma belíssima festa. Parabéns a todos os envolvidos nesta importante competição regional.

ÚLTIMA

O Maringá não tomou conhecimento e venceu o Rio Branco por 3 a 0, neste domingo (6), no Gigante do Itiberê, em Paranaguá, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. Raphinha, no primeiro tempo, e Leonardo e Parrudo, na etapa final, marcaram os gols. Com o resultado, o Maringá subiu na tabela e entrou no G8, chegando ao sexto lugar, com sete pontos. Já o Leão da Estradinha voltou à zona de rebaixamento, com apenas três pontos. Na próxima rodada, o time maringaense recebe o Cianorte, quarta-feira (9), às 19h, no Willie Davids.