Política em Destaque

GOVERNADOR

Há pouco mais de 200 dias das eleições, o cenário político no Paraná começa a ser desenhado com cinco potenciais pré-candidatos a governador. O governador Ratinho Júnior (PSD) vai tentar a reeleição. Os adversários de Ratinho Junior até o momento são o ex-governador e ex-senador Roberto Requião (sem partido), que busca o quarto mandato no cargo, e ainda dois novatos – o ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestri Filho (PSDB) e o deputado federal Filipe Barros (UB-PR). O senador e ex-governador Alvaro Dias também disse que pode disputar, mas a decisão está atrelada a uma indefinição que envolve Ratinho Junior e o Podemos em torno da candidatura de Guto Silva ao Senado.

FICA A DICA

Leitor da coluna recomenda aos aventureiros de plantão a conhecerem o Parque Buraco do Padre, em Ponta Grossa – PR (@buracodopadre). Destaca as lindas cachoeiras da região, montanhas, florestas e a impressionante tirolesa que percorre a propriedade em vista paradisíaca. “Foram 80metros de pura adrenalina” finaliza. Você conhece algum atrativo da nossa região? Escreva para [email protected]

PARCERIA

Promover o fortalecimento do terceiro setor no estado a fim de formar uma parceria forte com o poder público e, assim, beneficiar as pessoas em vulnerabilidade social do Paraná. É esse o objetivo de um projeto que começa a ser desenhado sob a coordenação da Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS) do Governo do Estado em parceria com o Ministério Público e que acaba de ganhar a adesão da Assembleia Legislativa do Paraná. Na tarde de terça-feira (15), o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB) recebeu em seu gabinete a primeira-dama do Paraná e superintendente da SGAS, Luciana Saito Massa, acompanhada da promotora do MPPR Karina Faria, que apresentou a proposta que pretende formar um grupo entre entes públicos para organizar workshops pelo Paraná com um conteúdo voltado ao terceiro setor e assim capacitar os gestores

NO TOPO

A gestora Trígono Capital, com sede em São Paulo, emplacou três fundos de ações na liderança em rentabilidades aos cotistas no último ano. Destaque aos ativos Trigono Delphos Income FIC FIA, com ganhos inacreditáveis de 44.04%, na sequência ,Trigono Flagship Small Caps FIC FIA (36.79%) e Trigono Verbier Fc FIA (33.73%). Parabéns ao CEO Frederico Mesnik e toda equipe de analistas pelo feito inédito, especialmente pelo momento difícil. Os dados foram divulgados pela Economatica e publicado no portal Infomoney.

CINEMA

‘Fora de Cena’, primeiro longa-metragem do diretor apucaranense João Gabriel Kowalski, foi lançado na útima quinta-feira (17), às 20 horas, no Maringá Park. O filme ficará em cartaz até 23 de fevereiro e ainda não tem previsão de estreia em plataformas de streaming. Entre os atores que integram o elenco, está o participante do Big Brother Brasil 2022, Douglas Silva, que atuou nos filmes Cidade de Deus e Cidade dos Homens, e também a atriz Gabriella Spaciari, natural de Cambira.

MAIS VAGAS

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, aumentou o número de vagas para atividades aquáticas no Centro Social Urbano Rivadávia Vargas (CSU) e abrirá lista de espera para atividades de ginásticas e esportivas. Serão abertas novas inscrições e lista de espera presenciais para interessados em fazer atividades no CSU entre os dias 7 e 15 de março, nos seguintes horários: das 8h às 11h30, e das 13h30 às 17h, na secretaria do CSU, que fica na Rua Haiti, 908, na Vila Morangueira de Maringá.

REUNIÃO IMPORTANTE

Atendendo convite do Deputado Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, e outros diretores da empresa virão a Francisco Beltrão no dia 11 de março para uma reunião com prefeitos, vereadores e outras lideranças de todo o Sudoeste. O encontro será na sede da Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste), em horário a ser confirmado. O principal assunto em debate é relacionado aos cortes no fornecimento de energia elétrica e a demora para o restabelecimento do fornecimento, situação que ocorre principalmente nas comunidades rurais quando acontecem intempéries climáticas. “Esse é um problema recorrente e que vem gerando muitas queixas. Deputados da nossa região estão pleiteando uma solução. Agora conseguimos agendar com a diretoria da Copel essa reunião para tratar desta questão e buscar soluções com celeridade”, comenta o deputado Traiano.

MUDANÇA

O lançamento do livro de Sergio Moro em Maringá, no dia 4, não será mais no parque de exposições conforme divulgado anteriormente. O novo local é o Giardino Eventos, na avenida Euclides da Cunha, 127, Zona 4, a partir das 19h.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Na próxima terça-feira (22), a partir da 14h30, o secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia Junior, que vai apresentar em audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná o resultado contábil do Estado referente ao 3º quadrimestre de 2021, ou seja, do período de setembro a dezembro, e o consolidado do ano passado.

MOBILIDADE

Os dois próximos anos serão agitados para a mobilidade em Maringá. A Prefeitura finalizará até o meio do ano o Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob), que é feito pela primeira vez. E, paralelamente, são realizados projetos e licitações para a construção de novas ciclovias e reformas de algumas existentes. Com isso, a previsão da Secretaria de Mobilidade Urbana é ter pouco mais de 57 quilômetros de ciclovias até 2023, ampliando em 40% os 41kms existentes hoje.

COMITIVA

Uma comitiva da Prefeitura de Cianorte esteve em Maringá visitando várias das iniciativas de gestão e logística pública em que a Prefeitura de Maringá é pioneira. A comitiva foi formada por José Maria de Souza, secretário de Administração, Rebeca Galicci, secretária de Saúde, Alysson Zamora Amorim, responsável pelo Almoxarifado de Iluminação Pública e Manutenção, Alessandro da Silva Brito, assessor da Divisão de Execução de Obras, e Carlos Alberto Sakai, assessor da Divisão de Almoxarifado. A comitiva visitou o Almoxarifado Central de Maringá, onde foram acompanhados pelo gerente Wellington França dos Santos. Foi a segunda vez que vieram visitar o Almoxarifado Central de Maringá, e desta vez ampliaram a visita aos demais setores que tratam de logística em outras áreas do serviço público.

PREJUÍZO

De acordo com pesquisa feita pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), somente no Paraná, os impactos da estiagem nesta safra 2021/2022 têm uma perspectiva de perdas na ordem de mais de R$ 16 bilhões. Entre os diversos estados afetados, a agricultura paranaense projetava uma safra com 21 milhões de toneladas e, atualmente, essa projeção indica algo próximo a 8 milhões de toneladas. No milho, por exemplo, o Paraná espera produzir 4,2 milhões de toneladas. Os dados mais recentes indicam que houve uma quebra de 42% e uma redução de produtividade para pouco mais de 2,4 milhões de toneladas.

MAIS UMA

Dentro de alguns meses, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar, vai inaugurar a 40ª Horta Comunitária do município. Localizada no Jardim Andreia e com mais de 1,5 mil metros quadrados, o local contará com 40 canteiros, que serão direcionados a famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A seleção dos participantes prioriza pessoas em vulnerabilidade social e cada produtor tem o direito de até dois canteiros.

LUVA PELICA

Os danos morais pagos pelo prefeito de Colorado Marcos Mello ao governador Ratinho Junior, a quem agrediu verbalmente na eleição de 2020 , foram para o Grupo Especial de Menores em Ação (Gema), entidade beneficente daquela cidade. Foram R$ 15 mil, resultado de acordo que envolveu uma retratação pública e a retirada de um vídeo em que fazia os xingamentos contra o governador e contra a vereadora Rose Chiquim (PSD).

ÚLTIMA

Com gols de pênaltis, o Maringá venceu o União no Estádio Anilado, garantiu a vaga nas quartas de final do Campeonato Paranaense e deixou o clube de Francisco Beltrão na zona de rebaixamento. Alemão e Diogo Vitor anotaram os gols do 2 a 0 de domingo (20). O Maringá sobe duas posições, assume o quarto lugar, chega aos 16 pontos e carimba a classificação. A equipe volta a campo diante do FC Cascavel, às 19h de sábado (26), no Willie Davids.