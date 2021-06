Politica em Destaque

APLAUSOS

Em ato histórico, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, assinou na sexta, 18, a criação do Conselho Municipal dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas. “Vamos seguir trabalhando para que todos sintam que Maringá é a melhor cidade para se viver no Brasil”, disse o prefeito. Ele também lembrou o Centro de Referência do Imigrante que será inaugurado em breve. O conselho será ligado à Secretaria de Juventude e Cidadania e é fruto do avanço da gestão para colocar em prática políticas públicas de promoção e proteção dos direitos das minorias.

DEU CERTO

Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, comemorou em publicação no instagram a rápida adesão dos brasileiros ao PIX. “O PIX alcançou resultados notáveis em pouco tempo e tem ajudado a fomentar novos modelos de negócios”. Parabenizo a inovação que beneficiou a todos, em especial, pela redução de tempo e burocracias na transferência de valores.

RESULTADOS

Em pouco mais de dois anos, o fascinante Daj Resort & Marina (Ribeirão Claro – PR), comemorou a nota máxima na plataforma de turismo Tripadvisor. O site elegeu como o mais especializado entre os concorrentes. Os critérios avaliados foram localização, limpeza, atendimento e custo benefício. Parabéns.

RECUPERANDO

Fernando da Silva, competente assessor do deputado federal Luiz Nishimori e torcedor fanático do Corinthians, estava na UTI do Hospital Metropolitano numa luta contra a covid-19, mas já está no quarto e apresenta boa recuperação para alegria de todos.

PARA ONDE

Deputada Estadual Doutor Batista, hoje filiado no Democratas, deverá disputar a eleição de 2022 em outra sigla partidária. Convites não faltam, mas uma coisa e certa, será algum partido da base de apoio do governador Ratinho Junior.

RECURSOS IMPORTANTES

O prefeito de Engenheiro Beltrão, Adalmir José Garbim Júnior, esteve na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), na semana passada, onde em audiência com o presidente, deputado Ademar Traiano, conseguiu recursos na ordem de R$ 5 milhões ao município. Segundo o prefeito, desse total, R$ 3 milhões serão investidos na pavimentação asfáltica, obras que não param no município desde o início da atual administração. Além do asfalto, serão destinados recursos para a aquisição de um ônibus e uma Van para a Saúde; um caminhão coletor de lixo, uma pá carregadeira, além de um rolo compressor, todos para o Secretaria de Obras.

COMCAM

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes, tem realizado as oficinas do Programa Paraná Produtivo. A iniciativa tem o objetivo de identificar potenciais e carências das regiões e proporcionar um desenvolvimento produtivo integrado entre os municípios. Na região da Comcam, o lançamento do Programa aconteceu na manhã de quinta-feira (17), na Casa da Cultura de Araruna. Contou com a presença do secretário estadual da pasta, Valdemar Bernardo Jorge, prefeitos, secretários municipais, e lideranças políticas e do setor produtivo.

DOENÇA FALCICORME

A prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, lançou no sábado, 19, o Programa Municipal de Atenção à Doença Falciforme, que prevê a qualificação de profissionais do município para atender os portadores da doença e entrega de carteirinhas de atendimento. As UBSs trabalharão em sinergia com o Hemocentro Universitário Regional, Hospital do Câncer e demais serviços especializados de saúde que já atendem portadores da doença. A carteirinha facilitará a identificação quando os portadores da doença procurarem as unidades de saúde.

VACINA

Com o mutirão de vacinação por todas as regiões do Estado no fim de semana, o Paraná ultrapassou no domingo (20) a expressiva marca de 5 milhões de aplicações contra a Covid-19, atingindo um total de 5.011.603 doses administradas. Os números foram atualizados pelo Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS), que reúne os dados atualizados em tempo real pelos municípios.

100%

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, atingiu na sexta, 18, 100% da estratégia de vacinação contra covid-19 dos grupos prioritários desenvolvida pelo município. A partir da próxima segunda-feira, 21, a vacinação será focada na população em geral por idade. “Parabenizo o empenho dos servidores da saúde por esta grande conquista. Traçamos metas que foram atingidas graças a dedicação de todos. Nosso grande objetivo sempre foi e continua sendo vacinar toda a população. Os resultados mostram porque Maringá é uma cidade diferenciada em nível nacional”, afirma o prefeito Ulisses Maia.

LUTO

O prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira, informou que sua cunhada, Izabel Baleiro Rodrigues de Oliveira, de 56 anos, faleceu no final da manhã de domingo (20), no Hospital Bom Jesus de Ivaiporã, onde estava internada há vários dias devido a complicações da Covid-19.

CAMPANHA DO AGASALHO

No próximo dia 26 de junho, será realizado um Drive Thru, das 8h às 17h, na Praça Deputado Renato Celidônio, em frente a agência do Correio. A Campanha do Agasalho 2021 teve início em março. Já foram arrecadadas mais de 10,5 toneladas de peças. As doações ficam 14 dias de “quarentena” para evitar contaminação pelo coronavírus. Após o período, são repassadas para entidades assistenciais e pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Provopar também possui um ponto de arrecadação fixo, no subsolo da Prefeitura de Maringá, localizado na Avenida XV de Novembro, 701, Centro. A Campanha do Agasalho acontece até o dia 23 de setembro de 2021.

ASFALTO

Nessa semana, a prefeita de São João do Ivaí, Carla Suzy Emerenciano, assinou contrato de programa com o CINDEPAR (Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná) para cessão de uma usina de micro pavimento asfáltico pelo período de mais um ano. Desde abril do ano passado, o Consórcio estava utilizando o equipamento para suas atividades. Conforme o contrato de programa, o município irá obter prioridades nos atendimentos solicitados ao CINDEPAR, além do recebimento de uma cota de 19 mil metros de micro revestimento. O Protocolo de Intenções firmado com os consorciados prevê que os municípios cedam equipamentos para a organização por períodos determinados.

NOVO ITACOLOMI

Na última sexta-feira (18), o Superintendente Geral de Apoio aos Municípios (SAM), Ricardo Maia, esteve visitando o Gabinete do Prefeito Moacir Andreolla. Em uma conversa produtiva, foram discutidos diversos assuntos de interesse do Município, como a geração de empregos pós pandemia, e sobre a aceleração da vacinação contra o covid-19 entre outros assuntos.

ULTIMA

O torcedor corintiano, que em passado não muito distante vivia enormes alegrias, com tantas e tantas conquistas, passa por um momento bem distinto. Claro, tem aquele alvinegro que rói as unhas, joga o controle remoto na parede, esmurra o sofá, mas a verdade é que a imensa maioria está passivamente assistindo uma dura realidade: a ruindade do time. A defesa evoluiu, mas melhorar na defesa é muito pouco, e parece mesmo que Timão apenas vai lutar para escapar da zona da degola.