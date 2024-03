Pré-campanha estranha

Pré-candidato a vereador (poderá escolher entre o União Brasil e o Agir), Gilmar Ramos dos Santos, presidente da Associação de Assistência e Bem-Estar de Convalescentes de Maringá (Arbec), está inovando na pré-campanha.

Além de vídeos em que se coloca como “a vóz [isso, com acento] desse povo”, tem enviado por WhatsApp outros em que aparece numa piscina. “Sextou, sextou. Que água boa. E pensar que a gente tá ainda no dia 15”, disse ele na sexta-feira. “Bom dia, bom sábado, embora trabalhar um pouco”, cumprimentou no de ontem.

Há um ano Gilmar esteve no centro de um concurso de miss e mister (R$ 350,00 a mesa), e promoções dominam as postagens em seu perfil no Facebook; a mais recente é de um baile a fantasia, que acontecerá em abril.

Na semana passada ele gravou um vídeo reclamando que a entidade empresta camas e cadeiras, as pessoas dão um jeito de buscar, mas na hora de devolver querem que a Arbec o faça, não contratam frete. Sugeriu inclusive acabar com o projeto por causa do “povo ingrato”.

Em 2020 foi candidato a vereador pelo Pros, depois de ter denunciado suposto esquema de montagem de chapa envolvendo um ex-assessor do prefeito Ulisses Maia (PSD), e fez 859 votos; em 2022, foi candidato a deputado estadual pela Rede Sustentabilidade e recebeu 1.064 votos. (inf Angelo Rigon)