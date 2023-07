Prefeito Ulisses Maia anuncia 15ª secretária mulher

O prefeito Ulisses Maia anunciou nesta quinta-feira, 13, a intérprete de Libras e guia-intérprete Maria Elizabeth Dumont Negrelli como secretária da Pessoa com Deficiência. Ela é mestre em Educação Inclusiva pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e especialista em Educação Especial e em Libras.

Com a nomeação, a gestão municipal passa a ter 15 secretárias mulheres. “Com a chegada da Maria Elizabeth, a Betinha, alcançamos 50% dos cargos de primeiro escalão ocupados por mulheres. No segundo escalão elas correspondem a 65% dos cargos”, destacou o prefeito Ulisses Maia. A nova secretária será empossada nos próximos dias.

Currículo – Maria Elizabeth Dumont Negrelli é graduada em Educação Física (1996 – UEM) e em Letras Libras (2019 – Faculdade Eficaz); pós-graduada em Educação Especial Infantil e Fundamental (1998 – UEM), em Doenças Infecciosas e Parasitárias e a Saúde do Homem (2005 – UEM) e em Libras – Língua Brasileira de Sinais (2013 – Centro Universitário Leonardo da Vinci); e mestre em Educação Inclusiva (UEM).

Possui proficiência em Libras pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) e é guia-intérprete e instrutora mediadora pelo Grupo Brasil e AHIMSA (2011), além de professora do quadro próprio do magistério (QPM) e Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Trabalhou 26 anos como professora em um colégio bilíngue para surdos de Maringá e atualmente atua como intérprete de Libras e guia-intérprete no Centro de Apoio ao Surdo e aos profissionais da educação de surdos na Seed.