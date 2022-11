Prefeito Ulisses Maia, comenta em sua rede social, sobre os bloqueios nas vias públicas

A Prefeitura de Maringá informa que sobre as obstruções de vias públicas e rodovias, o prefeito Ulisses Maia já havia solicitado para as Polícias Militar e Rodoviária Estadual e Federal a garantia da desobstrução, assegurando o direito de ir e vir dos cidadãos.

A gestão, porém, se colocou à disposição para intermediar junto ao Comando Geral da Polícia Militar em Curitiba, Secretaria de Estado da Segurança Pública e o governador, para a resolução destas situações que são de atribuição exclusivas do Estado e da União.