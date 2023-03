Prefeito Ulisses Maia e equipe cumprem agenda em Brasília em busca de recursos para o Hospital da Criança

A gestão municipal esteve em Brasília nesta semana em busca de recursos e investimentos para melhorias na saúde. Na segunda, 13, e terça-feira, 14, o prefeito Ulisses Maia participou da 84ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e também teve reuniões importantes em busca de recursos para o Hospital da Criança. O secretário de Saúde, Clóvis Melo, a diretora-presidente da Agência Maringaense de Regulação (AMR), Maria da Penha Sapata, e a superintendente da AMR, Paloma Carpena, também participaram de encontros com representantes do Ministério da Saúde e outros órgãos sobre o funcionamento do hospital.

“Nossa agenda em Brasília foi muito proveitosa, com encontros com diversos representantes do Governo Federal e do Ministério da Saúde. Conseguimos firmar parcerias e compromissos importantes para investimentos em nossa cidade, inclusive para o funcionamento do Hospital da Criança”, destacou o prefeito Ulisses Maia.

Na terça-feira, 14, o secretário de Saúde, a diretora-presidente da AMR e a superintendente do órgão, realizaram visita técnica na Associação Brasileira de Agência Regulação (Abar), no Fundo Nacional de Saúde (FNS) e no Hospital da Criança de Brasília. Durante visita ao FNS, a comitiva do município solicitou a liberação de recursos federais no valor de R$ 5,7 milhões para aquisição de equipamentos e acessórios para o Hospital da Criança. O diretor-executivo do FNS, Darcio Guedes Júnior, garantiu que os recursos devem ser repassados até o fim do mês de abril.

No Hospital da Criança de Brasília, os representantes da Prefeitura de Maringá conheceram a estrutura e avaliaram os investimentos necessários para implantação do setor de oncologia no Hospital da Criança de Maringá. “Esses dados são fundamentais para que possamos instalar o serviço no hospital e nossas crianças do município e da região não tenham mais que se dirigir à Curitiba para o tratamento“, explica o secretário Municipal de Saúde, Clóvis Melo.

Em visita ao Ministério da Saúde, a comitiva da Prefeitura de Maringá realizou reunião com o secretário de Atenção em Saúde Especializada, Helvécio Magalhães, para apresentação do Hospital da Criança de Maringá e solicitação de recursos mensais para o custeio da operação. Além dos secretários municipais, participaram da reunião os deputados federais Beto Preto e Toninho Wandscheer.

“Mostramos toda a estrutura, organização e demais pontos importantes do Hospital da Criança para o Ministério da Saúde e, assim, o Governo do Estado apresentou uma proposta para iniciar as atividades no ambulatório de especialidades do espaço. Nós continuamos trabalhando ativamente, junto ao Ministério da Saúde e Governo do Estado, para que seja possível a abertura do Hospital da Criança ainda neste ano”, reforça o secretário de Saúde, Clóvis Melo.

Durante a terça-feira, 14, a diretora-presidente da AMR, Maria da Penha Sapata, e a superintendente, Paloma Carpena, realizaram visita técnica na Associação Brasileira de Agências Reguladoras (Abar). “Estar em contato com a Abar e demais serviços de regulação foi muito importante para nossos próximos passos em Maringá, tanto no Hospital da Criança como para os demais serviços concedidos e delegados da Prefeitura de Maringá. Aproveitamos também para falar sobre a reorganização da AMR e a participação nas câmaras técnicas da Abar”, explica a diretora-presidente da Agência Maringaense de Regulação, Maria da Penha Sapata.