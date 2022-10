Prefeitura de Maringá implementa pagamento de tributos por Pix

A Prefeitura de Maringá investe na digitalização para agilizar os serviços e procedimentos e reduzir o uso de papel nas secretarias municipais. Desde às 8h desta segunda-feira, 24, os contribuintes já podem pagar os tributos municipais por meio do Pix. O novo serviço foi implementado pela Secretaria de Fazenda (Sefaz), por meio de convênio com o Banco Itaú Unibanco, para pagamento online do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), do Imposto Sobre Serviços (ISS), do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), das taxas municipais, entre outros.

O contribuinte faz o pagamento pelo celular, por meio do aplicativo de qualquer agência bancária. Basta gerar o QR Code no site da Prefeitura. O pagamento feito dentro do horário comercial terá baixa no tributo até o final do próximo dia útil.

Além de agilizar os serviços e trazer mais comodidade aos contribuintes, a nova opção garante economia aos cofres públicos, já que a ferramenta tem um custo seis vezes menor que o valor pago pelo município nos demais serviços bancários. “Esta ferramenta, além da economicidade significativa aos cofres públicos, traz uma solução para um antigo problema enfrentado pelos contribuintes que são correntistas de instituições financeiras não conveniadas com a Prefeitura de Maringá. É uma boa opção com rapidez e comodidade para os contribuintes”, reforça o secretário de Fazenda, Orlando Chiqueto.

Neste ano, já foram emitidas 886 mil guias para pagamento de tributos no geral. Ainda há, no sistema da Sefaz, 4.325 guias a serem emitidas até o fim do ano.

Outros serviços – A Secretaria de Fazenda também lançou o ′Empresa Fácil′, que visa facilitar e agilizar a abertura de empresas. Com o novo serviço, ficou mais fácil abrir um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), solicitar alvará de funcionamento, realizar consultas na Receita Federal, entre outros serviços.