Prefeitura de Maringá vai retomar serviços de água e esgoto da Sanepar

Em nota divulgada no início da tarde desta quarta, 16, a Prefeitura de Maringá anunciou a retomada dos serviços de água e esgoto da cidade. Com isso, a Sanepar deixará de atuar na cidade e renascerá uma empresa com as características da Codemar, implantada no final dos anos 60. Diz a nota:

“A Prefeitura de Maringá notificou a Sanepar que, em 30 dias, vai assumir o serviço municipal de água e esgoto. A empresa deverá apresentar o valor indenizatório, acompanhado dos documentos probatórios, para que, na sequência, o Município retome o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitários prestados. A retomada dos serviços é embasada em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).” (inf Angelo Rigon)