Prefeitura entrega obras da Herval que ligam a Vila Esperança ao Jardim Imperial

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Maringá finalizou e liberou para o tráfego, o prolongamento de 250 metros da avenida Herval que liga a Vila Esperança ao Jardim Imperial II. O trecho vai da rua João Dias até a avenida Alexandre Rasgulaeff, abrangendo a mobilidade dos bairros do entorno.

De acordo com o prefeito Ulisses Maia, os investimentos em mobilidade urbana favorecem a fluidez do tráfego, facilitam a conexão entre bairros e promovem a segurança no deslocamento de veículos e pedestres. “ Investir na qualidade de vida da população é nossa meta. Estas intervenções contribuem para reforçar a imagem de melhor cidade do país para se viver.”