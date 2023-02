Prefeitura entrega obras de modernização e revitalização da Praça Ivaí

A Prefeitura de Maringá investe na modernização e revitalização das praças públicas para ampliar as opções de lazer e convivência para a comunidade. Como acontece com a reforma da praça Geoffrey Wilde Diment, conhecida como Praça Ivaí, na Zona 5, que será reinaugurada nesta terça-feira, 7, às 18h, pelo prefeito Ulisses Maia.

A Secretaria de Obras Públicas (Semop) informa que o investimento foi de R$ 1,064 milhão, com emenda parlamentar de Álvaro Dias, em parceria com o Ministério do Turismo. A cerimônia de reinauguração contará com diversas atividades e serviços gratuitos para a população, como aferição de pressão e teste de glicemia, doação de mudas de árvores, orientações sobre o trânsito e sobre os direitos do consumidor, brincadeiras e jogos para as crianças, dicas de cuidados com os pets, entre outras ações.

O projeto da nova Praça Ivaí é conceitual, com a criação de um monumento em triângulo, novo piso, um espelho d′água e também uma cascata. A Praça Ivaí também ganhou bancos, bicicletários, lixeiras e iluminação de led, além de um paisagismo com vegetação rasteira, árvores e flores. Além dos diversos equipamentos, a praça tem uma ciclovia ao redor, pensada para a futura ampliação da ciclovia da Avenida Brasil, que chegará ao Maringá Velho.

A Praça Ivaí é ponto de encontro de duas importantes avenidas da cidade: a Brasil e a Luiz Teixeira Mendes, além de dar acesso para a PR-317 e à Avenida Colombo. A reforma do espaço visa valorizar o comércio e a comunidade da região, que ganhou uma nova opção para passear com amigos, familiares e pets.

Também já foram reformadas ou ganharam melhorias na gestão Ulisses Maia as praças Rocha Pombo, Napoleão Moreira da Silva, Praça da Glória, Praça Todos os Santos, Praça Emiliano Perneta, a 7 de setembro, entre outras.