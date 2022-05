Prefeitura inaugura mais um Restaurante Popular

A Prefeitura de Maringá inaugurou na manhã de hoje (11) o Restaurante Popular do Residencial Tuiuti. É a terceira unidade de um projeto que conta com quatro unidades e uma cozinha central. A capacidade é para servir 250 refeições diariamente, preparadas por nutricionista, e por um preço de apenas R$ 3. Projeto é em parceria entre Prefeitura e Governo do Paraná.

O restaurante recebeu o nome de André Ricardo Sacuman, ex-servidor municipal que faleceu em março do ano passado de covid. “Estamos construindo uma cidade humanizada e inclusiva”, ressaltou o prefeito Ulisses Maia, no discurso de inauguração. “Trabalhamos para a população ter uma vida melhor”.

A solenidade foi marcada pela emoção. A família de André Ricardo estava presente e recebeu homenagens. O Conjunto Residencial Tuiuti já tem outros equipamentos públicos. Ao lado do Restaurante Popular há uma horta comunitária e espaço para a prática de esportes e lazer. Todos utilizados pelos moradores.

CONJUNTO – Maringá já tem o Restaurante Popular Central. A Prefeitura inaugurou na semana passada o Restaurante Popular do Conjunto Ney Braga. E inaugurará na próxima segunda-feira (16) outro no Residencial Pioneiro Honorato Vecchi. Além de uma cozinha central que facilitará a produção das refeições e a logística do trabalho no projeto social. Quando os novos restaurantes e a cozinha central estiverem em operação, estas unidades produzirão 2.250 refeições diariamente, entre segunda e sexta-feira. “É o resultado de muito trabalho, com dignidade e cidadania”, considera a secretária de Assistência Social, Sandra Jacovós.

Participaram da inauguração hoje o vice-prefeito Edson Scabora, secretários municipais, o deputado estadual Delegado Jacovós, os vereadores Paulo Biazon, Alex Chaves, Altamir dos Santos, Flávio Mantovani, Mário Verri, Belino Bravin, convidados, moradores, entre outros.