Prefeitura reduzirá jornada em dias de jogos

Na quinta-feira o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, assinou o decreto n° 2230/2022, alterando o expediente ao público nas repartições públicas municipais, nos dias

de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Fifa 2022. Assim, dia 24 o expediente será entre as 8h e as 14h; no dia 28, das 8h às 12h; e no dia 2 de dezembro entre as 8h e as 14h. Se houver alteração nos horários, eles serão revistos nos artigos.

Ontem a Justiça Eleitoral informou que na segunda-feira e na terça-feira não terá atendimento presencial. O feriado do servidor público foi transferido para o dia 14, e no dia 15 haverá o feriado de Proclamação da República. O atendimento presencial retorna dia 16, às 12h.