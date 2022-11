Prefeitura tem horários especiais nesta segunda, 28, dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo

A Prefeitura de Maringá terá horário diferenciado de expediente nesta segunda-feira, 28, quando a Seleção Brasileira enfrenta a Suíça, às 13h, na Copa do Mundo. Conforme decreto n° 2230/2022, o expediente será das 8h às 12h. Os serviços considerados essenciais serão mantidos.

Confira o funcionamento dos serviços municipais:

Paço Municipal – O Paço Municipal funcionará das 8h às 12h. A mesma regra vale para as secretarias que ficam fora do Paço: Saúde; Limpeza Urbana (Selurb); Infraestrutura (Seinfra); Proteção e Bem-Estar Animal; Educação; Cultura; Esportes e Lazer; Políticas Públicas para Mulheres (Semulher); Juventude, Cidadania e Migrantes (Sejuc); Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS) e Instituto Ambiental de Maringá (IAM); além do Procon e Agência do Trabalhador.

Educação – As unidades municipais de ensino terão horários especiais, conforme o decreto.

Saúde – As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Hospital Municipal de Maringá estarão de plantão. O Samu permanece com o atendimento de emergência 24 horas (telefone 192). Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Secretaria de Saúde acompanham os horários especiais previstos no decreto.

Assistência Social – Os Conselhos Tutelares Zona Norte (3221-6230/99102-5875) e Zona Sul (3221-6240/99119-0071) estarão de plantão, assim como o Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Mariá (Cramm), que atenderá pelo telefone (44) 99118 3578. O Serviço de Atendimento às pessoas em situação de rua funcionará normalmente pelo telefone (44) 99103-5661.

Limpeza Urbana e Infraestrutura – Servidores da manutenção, iluminação pública e arborização estarão de plantão para atendimentos de emergência. A coleta de lixo convencional e a coleta seletiva seguem os horários especiais previstos no decreto.

Restaurante Popular – Os restaurantes populares de Maringá funcionam normalmente.

Parques- O Parque do Ingá estará fechado para manutenção prevista toda segunda-feira e o Parque do Japão segue o horário especial previsto no decreto. O Parque Alfredo Nyffeler (Buracão) funcionará normalmente.