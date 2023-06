Representantes de várias cidades – e de outros partidos – participaram do encontro regional da federação PSDB/Cidadania no escritório político do empresário Evandro Oliveira. Encontros como este têm acontecido em outras cidades-pólo.

Os presidentes estaduais, Beto Richa e Rubens Bueno, falaram aos presentes, entre eles pré-candidatos a prefeito e a vereador em 2024.