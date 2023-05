Qual o futuro de Celine Dion após cancelar turnê por síndrome neurológica rara? Especialista analisa o caso

A cantora canadense Céline Dion, de 55 anos, surpreendeu seus fãs ao anunciar o cancelamento de todos os shows de sua aguardada turnê europeia até abril de 2024, a equipe da artista divulgou a decisão nesta sexta-feira (26), revelando que Céline precisa se dedicar ao tratamento de uma doença neurológica rara, conhecida como síndrome da pessoa rígida.

A cantora destacou a importância de ser honesta com seu público e reconheceu que é melhor cancelar todos os compromissos até que esteja verdadeiramente pronta para retornar aos palcos, apesar da tristeza em tomar essa decisão, Céline afirmou que não vai desistir e está ansiosa para reencontrar seus admiradores.

Céline Dion revelou seu diagnóstico em dezembro de 2022, quando precisou adiar parte da turnê Courage World Tour, na ocasião, ela compartilhou com o público os desafios enfrentados devido à doença, ressaltando seus esforços para fortalecer-se. Já em 2021, a cantora havia mencionado os sintomas que a afligiam.

O que é a Síndrome da Pessoa Rígida (SPR)?

A Síndrome da Pessoa Rígida (SPR) é uma doença autoimune rara que afeta uma em cada mil pessoas ao redor do mundo, é predominantemente em mulheres entre 20 e 50 anos, causa rigidez nos músculos, em especial dos membros, podendo levar à invalidez, ela também pode estar associada a outras doenças autoimunes sistêmicas, como diabetes tipo 1 e vitiligo, e seu diagnóstico muitas vezes requer a exclusão de outras condições similares.

O seu diagnóstico envolve uma análise clínica detalhada, exames de sangue, eletroneuromiografia e testes terapêuticos, cada paciente recebe um tratamento personalizado, visando a melhoria dos sintomas e a mobilidade, a doença não tem cura.

Como a doença de Celine Dion pode evoluir?

Segundo o Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, apesar de não ter cura, os tratamentos disponíveis podem amenizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente.

“Apesar de existirem casos extremos em que a doença pode evoluir para altos graus e deixar o paciente com bastante dificuldade de realizar movimentos e gerar até a necessidade de internação para garantir o funcionamento adequado dos órgãos, com o tratamento correto é possível reduzir bastante os sintomas”.

“O tratamento, que inclui uso de medicamentos, infusão de imunoglobulina humana e imunossupressão, é feito durante toda a vida e, no caso de Celine Dion, pela necessidade do cancelamento dos shows é provável que esse tratamento esteja sendo intensificado para alcançar um melhor estado e melhorar a sua qualidade de vida, apesar desses esforços as expectativas para o caso dela são positivas pois ela tem acesso ao tratamento completo da condição”, explica Dr. Fabiano de Abreu sobre o caso de Celine Dion.