Quatro apostadores dividem prêmio da Mega

Quatro apostadores – dois de Sinop (MT), um de Fortaleza e um de Uberaba (MG) acertaram as seis dezenas no Concurso 2.620 da mega-sena realizado na noite desse sábado em São Paulo. Cada um vai receber R$ 29 milhões.

Os números sorteados foram 04 – 06 – 13 – 21 – 26 – 28. A quina teve 404 ganhadores e pagará o prêmio individual de R$ 23.042,04. Os 21.667 vencedores da quadra receberão, cada um, R$ 613,76.

O próximo sorteio da Mega-Sena será quarta-feira. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, no site das loterias Caixa.

Sinop, onde aconteceu o incomum (duas apostas vencedoras numa cidade de 146 mil habitantes), são as iniciais da Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, que tem sede em Maringá desde 1954 e colonizou aquela e outras cidades (como Terra Rica, Ubiratão e Iporã. A colonizadora e era presidida por Enio Pipino, que sobreviveu e um acidente aéreo em Maringá nos anos 1980 e faleceu em Bebedouro (SP) em junho de 1995, aos 78 anos, após ter participado do sepultamento do seu amigo e sócio João Pedro Moreira de Carvalho. (inf Angelo Rigon)