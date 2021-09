Rádio Amplitude agora é Nação FM

O site Tudo Rádio publicou ontem que a Rede Nação FM 94.9 de Iguaraçu “passa a operar na região de Maringá e substituí a Amplitude FM. A estação está em rede com as emissoras 89.5 FM de Arapongas e 96.5 FM de Ângulo, todas no formato religioso/gospel”.

A Nação tem a mesma direção da Amplitude, como se vê pelo endereço – avenida Morangueira, 3.208, sede da Igreja das Nações da Poderosa Mão de Deus, criada em Maringá em 2011. Trata-se da igreja do apóstolo Gerdal Costa da Silva, que em 23 de julho foi preso junto com a mulher, bispa Seuma, e o filho, Gerdal Junior, numa operação do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes de Maringá (Nucria). Eles foram acusados de aliciamento de crianças e adolescentes com intuito de submetê-las ao trabalho escravo. Na manhã das prisões a Amplitude FM, que substituiu a Clube FM, saiu do ar. (inf Angelo Rigon)