A equipe de assessores do prefeito Ulisses Maia vai ganhar um novo reforço na semana que vem. Trata-se de Hudson Guimarães, ex-presidente da Câmara Municipal de Mandaguari. Hudson estava na Secretaria de Saúde do Município de Reserva mas pediu demissão no último dia 30. O pedido de demissão foi pelo fato de que Hudson e outros integrantes do setor de saúde daquela cidade estavam sendo ameaçados. (inf Verdelirio Barbosa)