Roda se solta e ônibus vai parar fora da pista

O acidente envolvendo um ônibus da Viação Real ocorreu quando o motorista percebeu que a roda traseira havia se desprendido do veículo, entre os municípios de São Jorge do Ivaí e Ourizona, na PR 552.

A ocorrência foi por volta das 14h30 desta segunda-feira, 4, o coletivo faz a linha Maringá a São Jorge

No momento do acidente o motorista não conseguiu manter o veículo na pista e só parou no barranco às margens da rodovia.

Não houve feridos no local. (inf Larissa Freitas)