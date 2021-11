Saveiros na mira

Depois da apreensão de uma Saveiro branca no final de semana, que teve o som retirado e responderá a processo judicial, moradores do entorno da Catedral de Maringá, avenida Herval e rua Arthur Thomaz, contrataram empresa particular para monitorar e denunciar mais outros dois automóveis do mesmo modelo. No caso, uma Saveiro branca e uma preta, que vivem rondando as imediações com o som nas alturas.

As placas dos jacumóveis já foram anotadas e estão esperando novamente as suas passagens fora da lei, no que se diz respeito ao som, e aí a polícia será acionada. (inf Angelo Rigon)