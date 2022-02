Segunda-feira tem tarifa de ônibus mais barata e lançamento do Plano de Metas que condicionará nomeações a resultados

Na segunda-feira o prefeito Ulisses Maia participa de dois eventos marcantes. Às 7h30, no terminal urbano de passageiros, ele assina a lei municipal 1.307/22, que baixa a tarifa do transporte coletivo para R$ 4,00.

Às 15h, no Auditório Hélio Moreira, ele estará no lançamento e assinatura do termo de compromisso de cada secretário municipal com a implantação do Plano de Metas e Resultados da Administração. O termo prevê o monitoramento do desempenho das secretarias através de reuniões mensais, quando deverão ser entregues os resultados alcançados ao prefeito, e a cláusula 7ª estabelece que em dezembro deste ano será apresentado pelas secretarias municipais um balanço geral das metas, “evidenciando os resultados positivos e negativos alcançados no cumprimento das metas pactuadas”. O parágrafo único deste cláusula estabelece que as nomeações nas secretarias municipais para o exercício de 2023 ficarão condicionadas aos resultados alcançados no cumprimento do Plano de Metas pactuado neste ano.