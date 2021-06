Só fazendo mer…

O juiz da Vara de Execuções Penais de Londrina, Katsujo Nakadomari, expediu novo mandado de prisão contra Emerson Miguel Petriv, o deputado federal Boca Aberta (Pros) por infração penal por regime semiaberto por período de 22 dias. A decisão proferida na terça-feira foi pedida pelo Ministério Público do Paraná por perturbação do sossego conta da denominada “Blitz da Saúde”. A informação é do portal Bonde.

Boca Aberta tem duas condenações por confusões causadas nas denominadas “blitze da saúde”. Na decisão do ano passado, foi aplicada medida cautelar e Boca Aberta ficou proibido de entrar em qualquer unidade de saúde de Londrina