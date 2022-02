Têm coisas que só acontecem em Maringá

Um caso inusitado aconteceu em Maringá. Uma mulher teria descoberto que o marido estava a traindo, possivelmente com outra mulher.

Como vingança, a companheira pegou o que aparentemente seria tintas e escreveu várias frases no carro do acusado, como “traidor”. O que chamou mais atenção foi as seguintes palavras; “Seu filho autista que você abandonou“, “Anda de carro bom, seu filho autista no sol, belo pai!”

A mulher ainda deixou uma carta no carro escrito, ” Meu filho até vai para UPA, mas você nunca vai ter paz, Deus vai cobrar”

A situação teria ocorrido na noite deste sábado (19). As imagens vêm viralizando pelas redes sociais. Até o momento nenhuma das partes se manifestaram. (inf Oséias Miranda)