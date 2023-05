Tina Turner, cantora americana rainha do rock n’ roll, morre aos 83 anos

Ela lançou hits como ‘What’s Love Got to Do with It’, ganhou 8 prêmios do Grammy e vendeu mais de 100 milhões de discos

Tina Turner, cantora americana considerada a rainha do rock n’ roll, morreu aos 83 anos. A morte foi confirmada pelo assessor dela nesta quarta-feira (24). A causa da morte não foi divulgada, mas ela morreu “após uma longa doença” em sua casa na Suíça.

A cantora de sucessos como “What’s Love Got to Do with It”, “The Best” e “We Don’t Need Another Hero” se lançou em carreira solo nos anos 1980. Antes, Tina e o ex-marido, Ike Turner, que morreu de uma overdose de cocaína em 2007, fizeram sucesso no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. (inf G1)