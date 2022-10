“TSE foi longe demais”

Editorial do jornal O Globo de hoje condena de forma clara a censura imposta pelo TSE na semana passada ao site O Antagonista, à rádio Jovem Pan e ao jornal Gazeta do Povo, por veicularem matérias consideradas, pela campanha de Lula, desabonadoras ao candidato. “Está cada vez mais evidente que, no afã de combater a desinformação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vem cometendo exageros que configuram censura descabida a veículos de imprensa, proibida pela Constituição.”

Como registra o jornal, o combate à desinformação nas eleições não se confunde com a “intromissão indevida no trabalho de jornalistas”. Uma das obrigações da imprensa é fiscalizar o exercício do poder, cobrando respeito aos direitos constitucionais. A liberdade de expressão é o pilar fundamental de uma democracia.

No sábado, a Folha de São Paulo também pediu “mais parcimônia” do TSE em sua caça às fake news. Logo após os episódios de censura, a Associação Nacional dos Jornais (ANJ) e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) condenaram as decisões.

No caso da Gazeta, o TSE determinou a remoção de 31 postagens, inclusive aquelas que tratavam do bloqueio da transmissão da CNN na Nicarágua, do ditador Daniel Ortega, que chegou a emitir uma nota apostando na vitória de Lula. A Jovem Pan foi obrigada a retirar do ar entrevista em que Mara Gabrilli respondia a perguntas sobre a morte de Celso Daniel. (inf O Antagonista)