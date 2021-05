União coloca terrenos à venda na área do Centro Cívico

A União colocou à venda seis terrenos localizados nas imediações do antigo Aeroporto Gastão Vidigal e futuro Centro Cívico em Maringá, pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, do Ministério da Economia. Os terrenos somam quase 100 mil metros quadrados. A autorização foi feita pelo secretário Mauro Benedito de Santana Filho, através de portaria publicada no Diário Oficial da União de ontem.

A deliberação pela venda foi do Comitê Central de Alienação de Imóveis da União. A portaria autoriza as superintendências do Patrimônio da União do Paraná e São Paulo a realizar os procedimentos para alienação onerosa dos terrenos, através de concorrência pública eletrônica. Também serão vendidos terrenos da União em Ponta Grossa, Bela Vista do Paraíso e São Carlos (SP). Procedimentos não republicanos na venda de terrenos da União em Maringá foram citados em procedimento realizado pelo Ministério Público Estadual, na investigação de um empresário, que acabou morto ao cair de um prédio.(inf Angelo Rigon/foto Google Maps)