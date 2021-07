Vereadora agride jardineiro que podava árvore

A vereadora Karina de Fátima Grossi (PTB), 40, de Mandaguaçu, agrediu na tarde de hoje o jardineiro Mateus Brites da Costa de Paula, 24, no Parque Lagoa Dourada, principal espaço de lazer daquela cidade. Ele também era filiado ao PTB, partido pelo qual foi candidato a vereador na eleição de 2020. Toda a discussão entre os dois e a agressão foram transmitidas em live pelo Facebook.

Karina, protetora de animais, deu socos e cuspiu em Mateus, chegando a rasgar sua camiseta, além de jogar a ferramenta que usava na lagoa. O jardineiro estava podando uma árvore que ele próprio havia plantado no local; a vereadora disse que ele não tinha autorização, embora tenha plantado outras árvores no mesmo parque. Também em vídeo, mais tarde, ele disse que estava sentindo dores, que faz o que pode pelo parque e lamentou o ataque. Ele afirmou que estava fazendo poda corretiva na árvore, que sempre teve problema. “Acho um absurdo. Isso não é papel, de vereadora fazer”, comentou Mateus, anunciando que gostaria do apoio de algum advogado para entrar com ação por danos morais contra a vereadora e, se ganhar algum valor, será aplicado no plantio de árvores frutíferas. (inf Angelo Rigon)