Vergonha: Mudou de ideia

Segundo a revista Veja, o ex-senador Roberto Requião (PT) acionou o Supremo Tribunal Federal na quinta-feira pedindo que seja estendida uma decisão da Corte sobre o pagamento da pensão vitalícia como ex-governador do Paraná.

Em maio, os ministros da Segunda Turma do STF determinaram o restabelecimento do pagamento do benefício, que havia sido interrompido em 2020. Voltaram a receber o dinheiro o hoje deputado federal Beto Richa, Orlando Pessuti, Paulo Pimentel e Mário Pereira, além de Emílio Gomes, Jaime Lerner e João Elísio, já falecidos.

Requião, que não participou da ação no Supremo, pediu ao governo do Paraná para ser beneficiado também, mas não foi atendido pela gestão de Ratinho Junior. A pensão é de R$ 37.589. Dado à repercussão política negativa que o fato provoca, é de se supor que Requião não pensa em voltar a disputar cargo eletivo. (inf Angelo Rigon)