Universidade que tem Medicina dá kit com ivermectina

A Reitoria da UniCesumar e a direção do Colégio Objetivo, de Maringá, começaram a distribuir hoje aos seus colaboradiores um kit composto por um frasco de polivitamínico, com 60 cápsulas, e uma caixa do vermífugo ivermectina, com quatro comprimidos. De acordo com comunicado interno, o kit será entregue aos que estão trabalhando presidencialmente no campus de Maringá.

“A entrega do kit por parte da Instituição não se caracteriza como recomendação de uso, e sim, uma facilidade oferecida àqueles que desejam. O uso com propósitos e dosagem diferentes daquele indicado na bula deve ser feito somente com orientação de um médico de sua confiança”, ressalta o comunicado das instituições, de propriedade de milionários bolsonaristas. Um dos cursos oferecidos pela instituição é Medicina, que é uma área de conhecimento – ou seja, uma ciência. As ressalvas, a exemplo do que aconteceu recentemente com a Rede Cross, que pretendia distribuir kit-covid, têm a ver com a possibilidade de as instituições responderem judicialmente em caso de problemas de saúde causadas pela ivermectina, cujo fabricante, a Merck, já adiantou que o vermífugo não tem eficiência para tratamento da doença. O blog não conseguiu contato com as duas instituições de ensino. (inf Maringá News)