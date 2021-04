Prefeitura de Maringá flexibiliza medidas, libera bares e reduz toque de recolher

A Prefeitura de Maringá, no norte do Paraná, publicou nesta sexta-feira (9) um decreto que autoriza o funcionamento de bares e a redução do toque de recolher. As medidas passam a valer a partir de segunda-feira (12).

Segundo o documento que flexibilizou as medidas, as novas regras são válidas até as 5h de 20 de abril.



Toque de recolher

Antes tinha início às 20h, agora passa a ser das 22h às 5h.



Bares, restaurantes, padarias, açougues e similares

Consumo no local até 21h entre segunda e sexta, e até as 15h aos sábados e domingos;

Retirada no balcão todos os dias até 21h, com delivery diariamente até 23h;

Não estão autorizados mesas e cadeiras nas calçadas, música ao vivo e telões;

Limitação de 50% da capacidade e até seis clientes por mesa.

Academias de ginástica, pilates, luta, tênis, natação e similares

Funcionamento de segunda a sexta das 6h às 21h, e aos sábados das 6h às 15h. Limitação de 30% da capacidade.

Lojas de materiais de construção e similares

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Salões de beleza e barbearias

Atendimento de segunda a sexta, até as 19h. Aos sábados, até as 15h. Ocupação máxima de 50%.

Cinemas e pesqueiros

Liberados todos os dias até as 21h, com limite de 30% da capacidade. (inf Fábio Linjardi RPC G1Maringá)