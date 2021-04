Fiscalização acaba com festa clandestina em Maringá

A sexta-feira exigiu das forças que compõem o Grupo de Gestão Integrada, que fiscaliza o cumprimento da legislação de combate ao novo coronavírus em Maringá. Houve denúncias de várias festas clandestinas, uma delas – no Jardim Monções – com mais de 20 carros numa rua. Como a rua é sem saída, e com apoio da Rotam, todos foram autuados.

Pessoas foram autuadas também em outros locais de Maringá, por falta de máscara de proteção e por descumprir o toque de recolher. Um homem foi preso, na Zona 7 depois de desacatar a Guarda Municipal e policiais militares. (inf Angelo Rigon)