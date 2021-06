Mulher de 67 anos morre em acidente no Contorno Norte de Maringá

Um acidente de trânsito registrado no contorno norte de Maringá, no final da tarde desta terça-feira, 15, matou uma mulher de 67 anos e deixou outras pessoas feridas. O acidente ocorreu na região do Jardim Sumaré, e envolveu dois caminhões, além de um Peugeot que era ocupado pela vítima fatal.

De acordo com as informações, primeiramente houve uma colisão leve entre os dois caminhões. O carro que vinha logo atrás, não conseguiu frear e atingiu a traseira de um dos caminhões. O impacto foi extremamente forte. O automóvel praticamente parou debaixo do caminhão.

Nilza Rodrigues da Silva, passageira do Peugeot, sofreu ferimentos gravíssimos e infelizmente morreu no local da batida. Um grande aparato do Corpo de Bombeiros e Samu esteve no local para socorrer as vítimas, sendo um motorista do carro e outra passageira, além de um dos caminhoneiros.

A suspeita é de que o sol possa ter atrapalhado a visibilidade do motorista que atingiu o caminhão. O corpo da vítima deu entrada no início da noite no Instituto Médico Legal. (inf Corujão Notícias)