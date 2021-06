Novo equipamento

Na última semana o Hospital Metropolitano de Sarandi recebeu a importante visita do Deputado Estadual Homero Marchese para formalizar a entrega de equipamento Ultrassom adquirido com recursos do Plano Paraná Mais Entidades.

“A Rede Metropolitana vem, cordialmente, registrar os mais singelos agradecimentos por este importante pleito e pelo apoio do Deputado que, mais uma vez, tem contribuído com as causas da saúde da população de Sarandi e região“, complementa o diretor executivo da HM, Conrado Ferri.

Este equipamento será fundamental para a manutenção do atendimento humanizado e igualitário para todos os pacientes, principalmente os atendidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.