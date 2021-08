Empresário morre após capotamento na BR-376 em Maringá

Um empresário de 33 anos morreu em grave acidente de carro na noite desta sexta-feira, 27, na rodovia BR-376, próximo à fábrica da Coca Cola, em Maringá.

Com a força do impacto Robson Rodrigo Ghizelini morreu no local, ele aparentava estar sem cinto, e teve o corpo ejetado do veículo, uma BMW.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados, porém a vítima já estava em óbito.



Após o trabalho do Instituto de Criminalística, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. O empresário era proprietário de uma ótica na cidade de Maringá. (inf Corujão Notícias/foto André Almenara)