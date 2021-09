Hackers invadem evento de arquitetos e exibem vídeo pornô

Hackers atacaram ontem um evento promovido virtualmente pelo Núcleo Maringá do Instituto de Arquitetos do Brasil. Intitulado “Conversa sobre a cidade: potencial construtivo como recurso público”, o evento foi transmitido pelo YouTube e contou com cerca de 60 profissionais da área.

Em determinado momento a tela foi tomada por hackers, que colocaram músicas e mexeram nas imagens, até inserir cenas de pornografia. Hoje o IAB divulgou nota de repúdio. “Toda e qualquer tentativa de violência, assédio, preconceito e autoritarismo que possa desestabilizar o espaço democrático, virtual ou presencial, não é admitida nessa associação. O IAB historicamente se posiciona em favor de políticas urbanas inclusivas, dos movimentos sociais urbanos, acompanhados do debate franco e da liberdade de expressão. Assim, superado o ataque, o evento se desenvolveu normalmente, proporcionando um debate de altíssimo nível e assumindo resultados extremamente produtivos. Lamentamos o ocorrido e registramos que não há intimidação, portanto, próximas ações serão organizadas e divulgadas. Agradecemos a compreensão de todos”, disse a entidade em nota divulgada. (inf Angelo Rigon)