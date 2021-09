Rapaz morre após bater moto em poste

O jovem motociclista Lucas Fernandes, 22 anos, perdeu a vida nas primeiras horas

da manhã deste domingo, 5, em um acidente registrado na via marginal ao

Contorno Norte, no Jardim Império do Sol. O rapaz pilotava uma motocicleta Honda Twister,

e seguia pela via em direção a Avenida Mandacaru. Ainda por motivos desconhecidos, o

motociclista perdeu a direção do veículo e colidiu violentamente contra um poste de

energia.

Fernandes sofreu traumatismo craniano, e infelizmente morreu no local. Socorristas do

Samu, Siate e uma enfermeira que passava pelo local do acidente, realizaram manobras de

reanimação, mas a situação não foi revertida. Após o trabalho da Polícia Científica na cena

do ocorrido, o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de

Maringá.

Uma equipe do Pelotão de Trânsito do 4°BPM registrou o boletim de ocorrência, e na

sequência a PCPR através da delegacia de trânsito, irá apurar as circunstâncias deste

acidente fatal. (inf Corujão Notícias/foto Fabiano Lucas)