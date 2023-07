A caminho do trabalho motociclista morre em acidente na BR-376

Geovane Paiva de Oliveira, de 26 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 31, em um acidente

de trânsito registrado na rodovia BR-376 em Cambira, região norte do Paraná. Oliveira ocupava uma

motocicleta e estava a caminho do trabalho. Ele seguia pela rodovia no sentido Apucarana-Jandaia do

Sul, quando colidiu na lateral de um carro.

O motorista do automóvel cruzava a pista de rolamento. O condutor relatou que teve a visibilidade

prejudicada por conta do sol. Disse não ter visto a aproximação da motocicleta. O impacto entre os

veículos foi violento.

Equipes de resgate foram acionadas e compareceram no local, mas infelizmente o motociclista

sofreu múltiplas fraturas e teve morte instantânea. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

estiveram no local realizando os procedimentos de praxe. Após o trabalho da perícia, o corpo do

rapaz foi encaminhado para o IML. A vítima trabalhava de motorista em uma empresa situada em

Cambira. (inf Silvia Vilarinho Jornal do Vale)