Acidente em rodovia mata dois moradores de Maringá

Na noite dessa segunda-feira, 9, dois homens morreram após baterem uma carreta na BR 369, próximo a Corbélia. De acordo com o Instituto Médico Legal de Cascavel (IML), trata-se de Gilberto

Viera Filho, de 29 anos, e Bernardo Pettan Viegas de Carvalho, de 28 anos, moradores de Maringá.



Os jovens estavam em uma picape Fiat Strada quando o acidente aconteceu. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles estariam a serviço de uma empresa com sede em Maringá.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), tem investigado se as mortes na BR 369 foram causadas por barraca caída na pista. O Chefe da Delegacia da PRF de Cascavel, inspetor, Ricardo Schneider, explicou que ainda não há informações de onde seria o objeto que estava na pista da BR 369. A origem dela ainda será investigada.

Conforme Schneider, a Fiat Strada freou devido ao objeto na pista, uma barraca, quando foi

atingida na traseira por uma Fiat Fiorino. Com a força do impacto, o veículo Fiat Srada foi projetado para

a pista contrária, na sequência bateu de frente com a carreta. (inf GMC/Catve)