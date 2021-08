Acidente grave entre dois caminhões

Um acidente foi registrada na manhã desta terça-feira, 3, nas proximidades do km 118 na BR 376, no município de Alto Paraná.A colisão foi entre os caminhões e deixou uma vítima presa às ferragens, Wilson França Maciel, de 38 anos foi socorrido pelo aeromédico do SAMU e encaminhado ao hospital Santa Casa de Paranavaí