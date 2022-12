Acidente mata motociclista em Maringá

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo Honda Civic conduzido por um homem e uma

motocicleta, resultou na morte de um rapaz. A colisão aconteceu por volta das 10h10 desta

terça-feira, 27, no cruzamento da avenida Dr Alexandre Rasgulaeff com a rua Esmeraldas no

Jardim Real –proximidades da avenida Mandacaru. A vítima fatal seria o piloto da moto, Gustavo Henrique Dionísio de 24 anos .

Na garupa da motocicleta estava uma outra pessoa, que sofreu ferimentos graves. Essa vítima

foi socorrida pelas equipes do Samu e Siate. O motorista do carro e a passageira, nada

sofreram. Agentes da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) e uma equipe do Pelotão de

Trânsito, foram ao local para realizarem todos os levantamentos possíveis. As circunstâncias do

acidente serão apuradas pela Polícia Civil. (inf Corujão Notícias)