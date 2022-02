Advogado, filho de ex-vereador, morre em confronto com a PM de Maringá

O advogado Ricardo Eli Diniz, 45, foi morto nesta manhã (17) em confronto com a Polícia Militar de Maringá, no Jardim Aclimação. A PM cumpria mandado de busca e apreensão numa residência da rua Maringá, no Jardim Aclimação, e Ricardo e outro homem foram mortos ao reagir quando os policiais chegaram ao local.

Filho do advogado Eli Pereira Diniz, o vereador proporcionalmente mais votado da história da cidade (legislaturas 1973-1977 e 1978-1983), Ricardo era acusado de participar de roubos a veículos. Dois deles teriam sido encontrados no local, além de três pistolas, uma calibre 12 e capa de colete. Eles eram conhecidos como “piratas do asfalto”, de acordo com a polícia. Não há informações sobre o outro morto no confronto.

Ricardo Eli Diniz era advogado desde 2004 e foi cargo comissionado (assessor II) na Procuradoria Geral do Município nas gestões Silvio Barros II (PP)e Carlos Roberto Pupin (Solidariedade). (inf Angelo Rigon)