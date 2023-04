“Aluno Amigo dos Animais” começa sexta

Começará na sexta-feira a temporada 2023 do projeto Aluno Amigo dos Animais, que é realizado em parceria entre as secretarias de Educação, a de Proteção e Bem-Estar Animal e o Procon.

Estão previstas aulas e atividades no CMEI Maria Tereza, na rua Pioneiro Hélio dos Reis Figueiredo, 542, no Conjunto Ebenezer, e no CMEI Pinga Fogo, na rua Pioneiro Nilson Rossi, 618, no Moradias Atenas. As aulas vão até a metade de junho e são para crianças com idade média de 5 anos.

O objetivo é que os alunos sejam multiplicadores de boas condutas com os animais no meio onde vivem. Já foram 7.148 alunos formados no projeto na gestão Ulisses Maia. “Esse é um projeto que dá muito resultado prático. Os alunos aprendem na escola e levam as boas condutas para casa, passam para familiares e amigos”, explica o coordenador do Procon e criador do projeto, Flávio Mantovani.

Entre os temas abordados nas aulas estão castração de animais, cuidados, doenças comuns em pets, guarda responsável, entre outros aspectos que ajudam a criança a conhecer e entender como é o bem-estar animal. Haverá aulas, atividades práticas e lúdicas, incluindo a participação de mascotes, como a famosa Saop, e de pets que foram resgatados pela Prefeitura.

O projeto de lei nº 10.519/2017 foi criado pelo então vereador Flávio Mantovani e sancionado pelo prefeito Ulisses Maia em dezembro de 2017. A lei indica a inclusão de conteúdos no currículo do ensino fundamental das escolas da rede pública municipal sobre o bem-estar animal e consciência ambiental nos alunos.

A lei diz “…educação para a proteção e bem-estar dos animais domésticos, coibindo os maus-tratos aos animais por meio da responsabilização dos responsáveis e estimulando a posse responsável; educação para promover a conscientização dos alunos sobre a importância da separação e reciclagem seletiva do lixo; … a transmissão de conhecimentos e a formação de uma consciência que contribua para a proteção efetiva do bem-estar animal e da conscientização dos alunos para a separação e reciclagem seletiva do lixo”.

DADOS – A Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal foi criada em maio do ano passado, mas desde o começo da gestão Ulisses Maia, em 2017, há diversas ações em parceria com Flávio Mantovani, quando vereador no Legislativo maringaense e depois que ele assumiu a coordenação do Procon no final do ano passado. O que colabora para que Maringá seja referência nacional no bem-estar animal.

Desde 2017 já foram feitos pela Prefeitura:

• 36,1 mil castrações

• 2.401 atendimentos veterinários

• 168 feiras de adoção

• 1.522 adoções de pets

• 7.148 formandos no Aluno Amigo dos Animais

• 25,5 mil fiscalizações

• 310 autuações