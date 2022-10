Apoio a Bolsonaro é manifestado no Atrium

O Atrium Centro Empresarial, localizado na avenida Pedro Taques, entre as avenidas Horácio Raccanello Filho e Bento Munhoz da Rocha, foi decorado com duas enormes faixas de cores verde e amarela. Apesar de a Copa do Mundo começar somente em 20 de novembro, e sabendo-se que as cores da bandeira nacional foram apropriadas por campanha eleitoral, há muitos que trabalham ou visitam salas comerciais no local que se sentem incomodados e constrangidos.

O bom senso recomendaria colocar as faixas somente depois das eleições. É que no mesmo prédio, desde fevereiro de 2016, funcionam varas cíveis e da Fazenda Pública, e gente do próprio Poder Judiciário considera que a situação é no mínimo desconfortável. O próprio condomínio confirmou que a colocação das faixas é realmente uma manifestação eleitoral, de apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) e que houve consulta aos condôminos. A questão pode chegar à Justiça Eleitoral, uma vez que a legislação determina medidas máximas de propaganda. Há até registro de brigas por causa da colocação de bandeiras de apoio a qualquer candidato a presidente em outros locais do país. (inf Angelo Rigon)