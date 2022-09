Após matar ex-companheira a tiros, policial se tranca no carro com o corpo da vítima e na sequência se suicida

O policial militar Dyegho Henrique Almeida da Silva matou a tiros a ex-mulher, Franciele Cordeiro e

Silva e na sequência ele tirou a sua própria vida. O crime aconteceu nesta terça-feira (13), na Rua

Francisco Nunes, no bairro Rebouças, em Curitiba.

Segundo informações de testemunhas, o homem chegou em uma moto, abordou a mulher que estava

com a filha, uma adolescente de 11 anos, dentro do Citroën C3 e atirou contra ela.

O socorro foi acionado, mas nada puderam fazer já que a mulher estava dentro do veículo com o PM. A

adolescente conseguiu fugir de dentro do carro.

Depois de matar a ex companheira ele se trancou dentro do Citroën C3 de cor branca com o corpo da

vítima. Equipes policiais isolaram o local tentando negociar sua rendição do final da tarde até por volta

das 21h15, quando o atirador tirou a própria vida com um tiro.

Franciele tinha 28 anos, dois filhos de outro relacionamento, a menina de 11 anos e outro de 13. O

relacionamento entre Franciele e Almeida teria durado cerca de 1 ano e foi marcado por diversas

brigas.

Almeida publicou um vídeo no status do WhatsApp, após ter matado a tiros a ex-mulher, em que diz ter

sido “vítima de um relacionamento abusivo”.

“Só para todo mundo saber, homem também sofre relacionamento abusivo. Homem é abusado,

esculachado, passa por muita coisa na mão de uma mulher e isso afeta o psicológico, afeta tudo. No

primeiro sinal de abuso, fuja rapaziada. Vocês não merecem”, disse o policial no vídeo. (inf Maringá na Hora)