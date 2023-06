Autor do ataque a escola em Cambé é encontrado morto na prisão

O autor do ataque ao colégio estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Norte do Paraná, foi encontrado morto no início da madrugada desta quarta-feira, 21, na Casa de Custódia de Londrina. Marcus Vinicius da Silva Damas, tinha 21 anos.

Informações iniciais dão conta de que outro preso que ocupava a mesma cela acordou e o viu enforcado, pendurado na grade. Socorristas e médico do Samu foram chamados, mas apenas puderam constatar o óbito.

A cela foi isolada para o trabalho de perícia pela Polícia Científica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina. O caso é tratado como suicídio, mas a Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar a morte.

O ataque à escola aconteceu na manhã de segunda-feira, 19, quando Marcus Vinicius entrou e atirou contra dois alunos. Karoline Verri Alves, 17 anos, que morreu na hora. Luan Augusto da Silva, 16 anos, morreu no HU de Londrina. O autor do ataque era ex-aluno do colégio.

O secretário de Segurança do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, afirmou que o atirador não tinha relação com as vítimas. O autor do ataque disse ser vítima de bullying e que planejou o ataque durante os últimos quatro anos.

A polícia informou que a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, foi comprada por ele há cerca de um mês em Rolândia. Marcus teria pago R$ 4.500. Foram encontradas mais de 50 munições. (inf André Almenara)